Алиев: Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца 2022 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Ереван и Баку могут ратифицировать мирное соглашение уже в этом году.

6 октября в чешской Праге состоялись переговоры между турецким лидером Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам переговоров Алиев публично заявил, что Баку и Ереван способны согласовать и подписать мирный договор до конца 2022 года, полностью прекратив любые боевые действия в долгосрочной перспективе.

Примечательно, что для Эрдогана и Алиева эта встреча друг с другом было первой, по итогам которой президент Турции также позитивно оценил перспективы Армении и Азербайджана в вопросе достижения устойчивого мира.