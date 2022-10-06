Алиев: Баку и Ереван могут подписать мирный договор до конца 2022 года
2022-10-06
23:44
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утверждает, что Ереван и Баку могут ратифицировать мирное соглашение уже в этом году.
6 октября в чешской Праге состоялись переговоры между турецким лидером Тайипом Эрдоганом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По итогам переговоров Алиев публично заявил, что Баку и Ереван способны согласовать и подписать мирный договор до конца 2022 года, полностью прекратив любые боевые действия в долгосрочной перспективе.
Примечательно, что для Эрдогана и Алиева эта встреча друг с другом было первой, по итогам которой президент Турции также позитивно оценил перспективы Армении и Азербайджана в вопросе достижения устойчивого мира.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине