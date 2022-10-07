Меркель: достичь прочного мира в Европе можно только с участием России
2022-10-07
01:02
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что добиться длительного и долгого мира в Европе невозможно без участия России.
7 октября бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии в честь семидесятисемилетия немецкой газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене рассказала о том, как достичь длительного и долгого мира в Европе.
Меркель убеждена, что без непосредственного участия России, невозможно добиться мира в Европе, ввиду чего немецкий политик вновь призвала европейский лидеров прислушиваться к словам президента РФ Владимира Путина, а не воспринимать их как блеф.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Министерство юстиции признало рэпера Oxxxymiron и писателя Глуховского иноагентами
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине