Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что добиться длительного и долгого мира в Европе невозможно без участия России.

7 октября бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии в честь семидесятисемилетия немецкой газеты Süddeutsche Zeitung в Мюнхене рассказала о том, как достичь длительного и долгого мира в Европе.

Меркель убеждена, что без непосредственного участия России, невозможно добиться мира в Европе, ввиду чего немецкий политик вновь призвала европейский лидеров прислушиваться к словам президента РФ Владимира Путина, а не воспринимать их как блеф.