Расследование в отношении сына Байдена раскрывает доказательства его уклонения от уплаты налогов

Агенты, расследующие дела Хантера Байдена, собрали доказательства его уклонения от уплаты налогов, и теперь прокурор должен решить, предъявлять ли ему обвинения, сообщает в четверг, 6 октября, The Washington Post.

В 2018 году было начато федеральное расследование деятельности за границей, младшего сына Джо Байдена, 52-летнего юриста и лоббиста Хантера Байдена.

Федеральный прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, где проживает Джо Байден и его семья, теперь должен решить, считает ли он, что доказательств достаточно для вынесения обвинительного приговора в суде.



Вайс, был назначен бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, который сделал Хантера Байдена одной из своих «мишеней». Эскапады сына Джо Байдена, который долгое время боролся с наркотической и алкогольной зависимостью, регулярно попадали в заголовки газет, и его часто считали потенциальным препятствием для политической карьеры отца.

Перед выборами 2020 года Дональд Трамп и его сторонники резко критиковали его за то, что он принял назначение администратором украинской газовой группы Burisma в 2014 году, когда Джо Байден был вице-президентом и инвестировал в Украину.