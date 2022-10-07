Эрдоган об отношениях с Макроном: «Наши жены хорошо ладят, но не мы»
2022-10-07
06:31
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг пошутил о своих сложных отношениях с французским коллегой Эммануэлем Макроном, заявив на пресс-конференции: «Наши жены хорошо ладят, а не мы».
Эмине Эрдоган, супруга президента Турции, и первая леди Франции Брижит Макрон поддерживают более чем теплые отношения, несмотря на регулярную напряженность между супругами, встретившимися в четверг в Праге в рамках первой встречи Европейского политического сообщества.
Реджеп Тайип Эрдоган тем не менее предложив Франции членство в Организации тюркских государств (ОТГ), в которую, помимо Турции, входят тюркоязычные страны Центральной Азии и Азербайджан.
«Мы примем вас, если хотите», — сказал он Эммануэлю Макрону в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Со своей стороны, президент Франции Эммануэль Макрон, похлопав главу турецкого государства по плечу, заявил, что необходимо бороться с любым обходом санкций против России.
Опубликовано: Тарас Медведев
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