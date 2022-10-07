Король Таиланда посетит больницу с жертвами нападения на детски сад
2022-10-07
06:49
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн посетит в пятницу, 7 октября, выживших в резне в детском саду.
Король встретится с раненными, которые стали свидетелями резни унесшей жизни 37 человек на севере страны, в основном детей, сообщил представитель правительства.
Премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча также «посетит сегодня Удонтхани и Нонг Буа Лампху и встретится там с Его Величеством», сообщает представитель правительства Ануча Бурачайсри.
Опубликовано: Тарас Медведев
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