Король Таиланда посетит больницу с жертвами нападения на детски сад

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн посетит в пятницу, 7 октября, выживших в резне в детском саду.

Король встретится с раненными, которые стали свидетелями резни унесшей жизни 37 человек на севере страны, в основном детей, сообщил представитель правительства.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-О-Ча также «посетит сегодня Удонтхани и Нонг Буа Лампху и встретится там с Его Величеством», сообщает представитель правительства Ануча Бурачайсри.