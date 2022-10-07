Байден решил декриминализовать марихуану, чтобы удержать политическую власть

Президент США Джо Байден пытается выполнить свое предвыборное обещание декриминализовать хранение марихуаны в США.

Указом президента Байден поручил министерствам юстиции и здравоохранения ускорить пересмотр классификации каннабиса, говорится в сообщении Белого дома. Байден подчеркнул, что в настоящее время марихуану приравнивают к героину и классифицируют как более опасную, чем синтетический наркотик фентанил. «Это не имеет смысла», — раскритиковал он эти сравнения в Twitter.

Исполнительный указ также предусматривает помилование всех, кто осужден за хранение федеральной марихуаны в Соединенных Штатах. По данным властей, с 1992 по 2021 год там находилось около 6500 человек, заявили высокопоставленные чиновники Белого дома.

В то же время чиновники признали, что большинство обвинительных приговоров за хранение каннабиса были вынесены не на федеральном уровне, а в соответствии с законодательством штата. При этом большинство из 50 штатов США легализовали использование марихуаны в медицинских целях, а около 20 полностью декриминализовали ее.

Байден заявил во время своей президентской кампании 2020 года, что никто не должен быть приговорен к тюремному заключению за хранение или употребление каннабиса. Согласно опросам, так думает и большинство американцев, причем не только среди байденовских демократов, но и среди многих республиканцев.