Двое граждан России бежали от мобилизации на Аляску, проплыв на лодке 60 км по Берингову морю

Сенатор США Лиза Мурковски заявила, что на американский остров Св. Лаврентия приплыли двое россиян. Они попросили убежища в США, утверждая, что бежали от мобилизации в армию, сообщает Reuters.

Пресс-секретарь сенатора Карина Боргер сообщила Associated Press в электронном письме, что россияне заявили, что бежали с восточного побережья России, прежде чем их призвали в армию.

"Представители береговой охраны и пограничных служб сообщили, что на вопросы журналистов по этому поводу будет отвечать только Министерство национальной безопасности, которое, однако, пока не предоставило никакой информации", — пишет AP.

Мурковски и сенатор от Аляски Дэн Салливан объявили, что россияне высадились на пляже недалеко от Гэмбелла, поселения на острове Святого Лаврентия. Представитель Салливана сказал, что беглецы прибыли на лодке.

Гэмбелл находится примерно в 58 км от Чукотского полуострова и примерно в 320 км от города Ном на полуострове Сьюард на западе Аляски.