Двое граждан России бежали от мобилизации на Аляску, проплыв на лодке 60 км по Берингову морю
2022-10-07
07:29
Сенатор США Лиза Мурковски заявила, что на американский остров Св. Лаврентия приплыли двое россиян. Они попросили убежища в США, утверждая, что бежали от мобилизации в армию, сообщает Reuters.
Пресс-секретарь сенатора Карина Боргер сообщила Associated Press в электронном письме, что россияне заявили, что бежали с восточного побережья России, прежде чем их призвали в армию.
"Представители береговой охраны и пограничных служб сообщили, что на вопросы журналистов по этому поводу будет отвечать только Министерство национальной безопасности, которое, однако, пока не предоставило никакой информации", — пишет AP.
Мурковски и сенатор от Аляски Дэн Салливан объявили, что россияне высадились на пляже недалеко от Гэмбелла, поселения на острове Святого Лаврентия. Представитель Салливана сказал, что беглецы прибыли на лодке.
Гэмбелл находится примерно в 58 км от Чукотского полуострова и примерно в 320 км от города Ном на полуострове Сьюард на западе Аляски.
Опубликовано: Николай Скира
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