Армия США в Сирии убила лидера ИГИЛ*

Один лидер Исламского государства* (ИГИЛ*) был убит в результате вертолетного налета армии США на деревню Мулук Сарадж на северо-востоке Сирии, сообщило в четверг, 6 октября, агентство Reuters.

По словам двух опрошенных, целью операции был "лидер ИГИЛ* на территории, контролируемой сирийским правительством".

Убитый мужчина был ответственен за обезглавливание двух членов поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF), которые борются с Исламским государством*.

Агентство Reuters указывает, что операция, проведенная в ночь со среды на четверг, стала первым рейдом США на территорию, контролируемую войсками президента Сирии Башара Асада.

Один из собеседников Reuters заявил, что силы США намерены "расширить операцию против членов этой организации (ИГ) в различных частях Сирии".