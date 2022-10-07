В ООН назвали неприемлемым радикальное заявление президента Зеленского о превентивном ударе по России

2022-10-07

08:11

Представитель генерального секретаря ООН Дюжаррик подчеркнул в официальном заявлении, что Организация не приемлет даже дискуссию о ядерном противостоянии.

«Что касается любых заявлений, касающихся применения ядерного оружия, то я хочу напомнить, что генеральный секретарь ООН сказал по этой теме. Позиция генерального секретаря не изменилась», — сказал Дюжаррик.

Напомним, что президент Украины Зеленский призвал НАТО повести превентивный ядерный удар по территории России.

Подобные заявления в ООН и ранее называли немыслимыми и по словам генсека Антониу Гутерриша, все ядерные державы обязаны подтвердить приверженность к неприменению ядерного оружия.

Опубликовано: Тарас Медведев









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 