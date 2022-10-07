Франция запустила первую ветряную электростанцию

Впервые во Франции энергия ветра у побережья, недалеко от Сен-Назера, позволит производить электричество, что немаловажно в разгар энергетического кризиса, пишет AFP в пятницу, 7 октября.

Эквивалент годового потребления для 700 000 человек обеспечивают 80 желто-белых ветряков, установленных примерно в пятнадцати километрах от берега.

«12 кабелей соединяют ветряные турбины друг с другом группами по 6 или 7, которые затем поступают на подстанцию. Там поток трансформируется, чтобы его можно было транспортировать и направлять к земле», — пояснил механизм работы директор ветряной электростанции в Сен-Назере Оливье де ла Лоуренси.