Франция запустила первую ветряную электростанцию
2022-10-07
08:25
Впервые во Франции энергия ветра у побережья, недалеко от Сен-Назера, позволит производить электричество, что немаловажно в разгар энергетического кризиса, пишет AFP в пятницу, 7 октября.
Эквивалент годового потребления для 700 000 человек обеспечивают 80 желто-белых ветряков, установленных примерно в пятнадцати километрах от берега.
«12 кабелей соединяют ветряные турбины друг с другом группами по 6 или 7, которые затем поступают на подстанцию. Там поток трансформируется, чтобы его можно было транспортировать и направлять к земле», — пояснил механизм работы директор ветряной электростанции в Сен-Назере Оливье де ла Лоуренси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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