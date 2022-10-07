В Индийских Гималаях после схода лавины погибли 19 юных альпинистов, десять человек пропали без вести
2022-10-07
08:44
По меньшей мере 19 человек погибли в результате схода лавины во вторник в Индийских Гималаях, еще десять человек до сих пор числятся пропавшими без вести, говорится в новом отчет властей, опубликованном в пятницу, 7 октября.
Группа альпинистов, состоящая из 34 учеников Института альпинизма им. Неру, семи инструкторов и медсестры, во вторник стала жертвой схода лавины у вершины горы Драупади ка Данда-II на высоте 4880 метров в штате Уттаракханд.
«Обнаружено девятнадцать тел. Десять человек все еще числятся пропавшими без вести», — сказала Ридхим Аггарвал из агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий в Уттаракханде. Плохие погодные условия препятствуют поискам отметила специалист.
«Операции по оказанию помощи возобновились в течение дня, но они зависят от погодных условий», — добавила она, отметив, что «погода плохая».
Полиция, органы по ликвидации последствий стихийных бедствий и ВВС Индии были мобилизованы для оказания помощи в поисках им уже удалось спасти более 10 человек.
Индо-тибетская пограничная полиция сообщила, что рядом с местом схода лавины, на высоте почти 4900 метров над уровнем моря, была установлена передовая вертолетная площадка, где в четверг утром была успешно осуществлена пробная посадка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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