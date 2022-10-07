Мик Шумахер попал в серьезную аварию на этапе F1 в Сузуке, Алонсо выиграл гонку

Мик Шумахер серьезно повредил свой гоночный автомобиль Haas в аварии на старте уик-энда Формулы-1 в японской Сузуке.

После окончания первой свободной тренировки 23-летний спортсмен врезался в ограждение трассы в восьмом повороте на медленном круге в Сузуке. Под непрекращающимся дождем Шумахер смог невредимым выбраться из машины и покинуть место аварии. Однако передняя часть его автомобиля была сильно повреждена, и передняя ось сломалась.

Шумахер, который продолжает бороться за контракт после окончания сезона, ранее завершил свою первую сессию в Сузуке на седьмом месте. В последние два года трасса не фигурировала в календаре гонок из-за пандемии коронавируса.

Бывший чемпион мира Фернандо Алонсо показал лучшее время. 41-летний испанец финишировал за 1:42,248 минуты на своем автомобиле Alpine, опередив пилотов Ferrari Карлоса Сайнса и Шарля Леклерка более чем на три десятых секунды.

Чемпион мира Макс Ферстаппен проехал на своем Red Bull всего несколько кругов и из-за усиливающегося дождя решил не делать очень быстрый круг. 25-летний спортсмен финишировал только шестым. Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель также с трудом наматывал километры и был последним в малозначительной тренировке на Aston Martin.

Если Ферстаппен выиграет гонку в воскресенье в тех же дождливых условиях, а также проедет самый быстрый круг гонки, он сможет успешно защитить свой титул на раннем этапе. Ферстаппену нужно набрать на восемь очков больше, чем Леклерку, и на шесть больше, чем его товарищ по команде Серхио Пересу.