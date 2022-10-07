Министр экономики Германии раскритиковал США за непомерные цены на газ

В интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек раскритиковал США за непомерные цены на газ.

Политик предположил, что страны-поставщики сырья могут использовать конфликт в Украине в своих интересах.

Цены на энергоносители продолжают расти. В интервью газете Neue Osnabruecker Zeitung вице-канцлер Роберт Хабек сослался на текущие цены на газ и заявил, что такие страны, как США, не должны пользоваться ситуацией и менять свою ценовую политику.

"Различные страны, даже дружественные нам, в некоторых случаях устанавливают астрономические цены. Конечно, это создает проблемы, о которых нам нужно говорить", — сказал Хабек.

Конфликт в Украине вызвала энергетический кризис во многих странах Евросоюза. Германия находится в очень тяжелом положении, поскольку 5% газа в страну к моменту начала российской спецоперации были предоставлены Москвой.

Для спасения экономики страны Содружества обратились к США. Берлин закупает у Вашингтона более дорогой сжиженный природный газ. В настоящее время Америка поставляет 45% этого сырья в ЕС.

"США обратились к нам, когда цены на нефть выросли, что отразилось и на запасах нефти в Европе. Думаю, такая солидарность также пошла бы на пользу регулированию цен на газ", — сказал Хабек.

Правительство Германии на прошлой неделе предложило создать фонд в размере 200 млрд евро для защиты граждан от дальнейшего роста цен на энергоносители. Однако решение встретило критику со стороны Франции и членов Еврокомиссии, поскольку, по их мнению, Евросоюз должен стремиться к системным решениям во всем ЕС.