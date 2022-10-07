В Европе начинаются дни перелетных птиц, перед их отбытием в теплые страны

В эти дни в немецком Ваддензе между Доллартом и устьем Эльбы ожидается остановка миллионов перелетных птиц.

Посетители могут понаблюдать за природным зрелищем на Вадденском заливе, объекте Всемирного наследия, на побережье и на островах во время 14-го Дня перелетных птиц, который начинается в эту субботу.

Всего до 16 октября будет проведено более 250 информационных и развлекательных мероприятий, связанных с перелетными птицами, сообщает администрация национального парка Ваддензее в Нижней Саксонии. К ним относятся экскурсии пешком, на велосипеде или на лодке, лекции, выставки, чтения, театральные и кинопоказы.

«Первые стаи уже можно увидеть», — рассказала пресс-секретарь администрации национального парка в Вильгельмсхафене Имке Звох. В эти дни у каждого есть возможность вблизи понаблюдать за перелетными птицами на многочисленных наблюдательных пунктах на побережье, где также находятся специалисты с телескопами. Стационарные станции есть, например, на маяке Пилсум. По словам Звох, в Кугельбаке в Куксхафене и на северной стороне Восточно-Фризских островов в хороших погодных условиях также можно наблюдать за морскими птицами.

Осенью Ваттовое море считается центром миграции птиц Восточной Атлантики: многие перелетные птицы прилетают сюда из районов размножения в Северной Европе, Азии и даже Америки. На пути, протяженностью в тысячи километров, к своим южным зимовьям, они делают передышку - в Ваттовом море. Многие северные гуси также остаются и проводят холодные месяцы на побережье Северного моря. Все птицы используют обилие пищи на илистых отмелях для пополнения своих энергетических запасов.