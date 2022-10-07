Россия вызвала посла Франции из-за новых поставок оружия
2022-10-07
09:25
Россия вызвала посла Франции Пьера Леви в МИД в четверг, чтобы выразить протест против поставок оружия в Украину.
Российская сторона указала на опасности, которые влечет за собой увеличение поставок вооружений и техники киевскому режиму, а также активизация учебных программ по обучению украинских военнослужащих», - говорится в сообщении российской дипломатии.
«Эта линия противоречит заявлениям официальных лиц из Парижа, которые говорят, что хотят мирного урегулирования в Украине», — добавил этот источник.
Посол Франции провел беседу с заместителем министра России Александром Граучко.
20 сентября Пьер Леви уже встречался в Москве с Александром Граучко, российская дипломатия тогда сочла «неприемлемым продолжение насильственного кормления Украины западным оружием, в том числе французским».
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
Oxxxymiron включён в список физлиц-иноагентов
Медведев заявил, что Зеленскому нужна трепанация черепа
Минюст России признал иноагентами писателя Глуховского и музыканта Oxxxymiron
Байден допустил встречу с Путиным на саммите G20 для переговоров по Украине