Россия вызвала посла Франции из-за новых поставок оружия

Россия вызвала посла Франции Пьера Леви в МИД в четверг, чтобы выразить протест против поставок оружия в Украину.

Российская сторона указала на опасности, которые влечет за собой увеличение поставок вооружений и техники киевскому режиму, а также активизация учебных программ по обучению украинских военнослужащих», - говорится в сообщении российской дипломатии.

«Эта линия противоречит заявлениям официальных лиц из Парижа, которые говорят, что хотят мирного урегулирования в Украине», — добавил этот источник.

Посол Франции провел беседу с заместителем министра России Александром Граучко.

20 сентября Пьер Леви уже встречался в Москве с Александром Граучко, российская дипломатия тогда сочла «неприемлемым продолжение насильственного кормления Украины западным оружием, в том числе французским».