Париж планирует поставить Киеву новые пушки Caesar
2022-10-07
09:30
Франция рассматривает возможность отправки новых пушек Caesar, являющихся центральным элементом французской артиллерии, на Украину, заявил в четверг президент Эммануэль Макрон.
«Мы работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности над поставками новых Caesars Киеву», - заявил французский лидер на пресс-конференции после первого заседания Европейского политического сообщества в Праге.
С начала конфликта Франция предоставила Киеву 18 орудий Caesar калибра 155 мм с дальностью стрельбы 40 км, установленных на тягачах, противотанковые и зенитные ракеты, передовые бронированные машины (VAB), топливо, индивидуальное снаряжение и около пятнадцати 155-мм буксируемых орудий ТРФ1.
Опубликовано: Тарас Медведев
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