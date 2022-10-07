Париж планирует поставить Киеву новые пушки Caesar

Франция рассматривает возможность отправки новых пушек Caesar, являющихся центральным элементом французской артиллерии, на Украину, заявил в четверг президент Эммануэль Макрон.

«Мы работаем над несколькими запросами с несколькими государствами-членами Европейского Союза, в частности над поставками новых Caesars Киеву», - заявил французский лидер на пресс-конференции после первого заседания Европейского политического сообщества в Праге.

С начала конфликта Франция предоставила Киеву 18 орудий Caesar калибра 155 мм с дальностью стрельбы 40 км, установленных на тягачах, противотанковые и зенитные ракеты, передовые бронированные машины (VAB), топливо, индивидуальное снаряжение и около пятнадцати 155-мм буксируемых орудий ТРФ1.