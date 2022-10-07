«Ваша Ди»: Шурыгина, которую изнасиловали в 16 лет, зарабатывает на виртуальном сексе
2022-10-07
10:00
Диана Шурыгина, пережившая изнасилование, будучи подростком, стала "делать деньги" на виртуальном сексе.
В 2016 году историю девушки, которую изнасиловал парень, что был на 4 года старше жертвы, обсуждала вся страна на передаче Андрея Малахова "Пусть говорят".
Сегодня Диана Шурыгина зарабатывает посредством интим-услуг в социальных сетях. "Жертва" флиртует с подписчиками противоположного пола, отвечая на их личные сообщения, а подписывается она: "Ваша Ди".
В сети Шурыгина позиционирует себя как "супернеконсервативного человека", которому нравятся и мальчики, и девочки.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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