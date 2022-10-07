Голливудский актер Кифер Сазерленд признался в любви к немецкой группе Rammstein
2022-10-07
10:00
Я мало что знаю, — сказал канадец в интервью «Süddeutsche Zeitung», когда его спросили о немецкой музыке, — но я всегда любил Rammstein. Они такие умные, такие забавные и такие замечательные музыканты».
Сазерленд со своей группой отправляется в тур по Германии и в следующую среду выступит в Мюнхене.
В газетном интервью он рассказал о прикрепившемся клише поющего актера: «Кевин Бэкон был первым известным мне актером, выпустившим пластинку. И я очень уважал его за это», — сказал Сазерленд.
«А вдобавок, я знал, что существует это клише, когда люди считают, что мы должны что-то компенсировать»., - отметил поющий киноактер.
Опубликовано: Тарас Медведев
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