В забеге на Эмпайр Стейт Билдинг победил американец Вай Чинг Сох

44-й выпуск легендарного забега по лестнице на Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке вывил победителей забега на небоскреб в Мидтауне Манхэттена.

Лифту не потребуется даже минуты, чтобы подняться на 320 метров по вертикали — австралийцу Полу Крейку с 2003 года принадлежит рекорд забега лестнице с результатом 9 минут и 33 секунды.

Больше всего побед среди мужчин добился именно немец: Томас Дольд семь раз был первым на крыше мегаполиса. В отличие от высотных забегов в Китае или на Ближнем Востоке, в Нью-Йорке нет призовых денег.

В этом сезоне немецкий спортсмен Гёрге Хейманн занял четвертое место. По словам организатора, 53-летний спортсмен из Кельна в четверг преодолел 1576 ступеней до 86-го этажа за 11 минут 40 секунд.

Победителем стал Вай Чинг Сох из США с результатом 10:44 минуты. Это был второй старт Хейманна после 2016 года, когда он финишировал пятым. Он заранее исключил победу из-за сильной конкуренции, но нацелился на первое место и новое лучшее время.