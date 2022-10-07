Волочкова сочувствует Нетребко из-за того, что в её творчество и жизнь вмешалась политика
2022-10-07
10:27
Анастасия Волочкова посочувствовала оперной диве Анне Нетребко, окрестив скандалы с участием певицы «антибожественными». Балерина убеждена, что политику и творчество смешивать нельзя.
Оперная певица Анна Нетребко до сей поры чётко не обозначила свою позицию по ситуации в Украине.
По этому поводу высказалась известная балерина Анастасия Волочкова, общаясь с порталом ProZvezd.
Волочкова убеждена, что исполнительница оперы не желает вмешиваться в политику.
Карьера в Европе вынуждает Нетребко частично принять взгляды Запада.
Волочкова посочувствовала коллеге.
Балерина отметила: "Анна Нетребко - признанная во всем мире оперная дива и вмешивать ее в политику - это антибожественно".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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