Волочкова сочувствует Нетребко из-за того, что в её творчество и жизнь вмешалась политика

Анастасия Волочкова посочувствовала оперной диве Анне Нетребко, окрестив скандалы с участием певицы «антибожественными». Балерина убеждена, что политику и творчество смешивать нельзя.

Оперная певица Анна Нетребко до сей поры чётко не обозначила свою позицию по ситуации в Украине.

По этому поводу высказалась известная балерина Анастасия Волочкова, общаясь с порталом ProZvezd.

Волочкова убеждена, что исполнительница оперы не желает вмешиваться в политику.

Карьера в Европе вынуждает Нетребко частично принять взгляды Запада.

Волочкова посочувствовала коллеге.

Балерина отметила: "Анна Нетребко - признанная во всем мире оперная дива и вмешивать ее в политику - это антибожественно".