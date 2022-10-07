Нетребко вышла на прогулку в Италии в дерзком наряде
2022-10-07
11:17
Оперная певица Анна Нетребко отправилась на прогулку по улицам Италии. Артистка облачилась в смелый наряд.
Оперная дива Анна Нетребко отправилась из Вены в Неаполь. Для Италии артистка избрала дерзкий образ: коротное яркое платье с цветочным принтом и джинсовка.
Нетребко сообщила, что отправляется в Италию ради выступления с концертом.
Исполнительница собирается выйти на сцену выступит в оперном театре "Сан-Карло". Культурное мероприятие намечено на 8 октября текущего года.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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