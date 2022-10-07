Нетребко вышла на прогулку в Италии в дерзком наряде

Оперная певица Анна Нетребко отправилась на прогулку по улицам Италии. Артистка облачилась в смелый наряд.

Оперная дива Анна Нетребко отправилась из Вены в Неаполь. Для Италии артистка избрала дерзкий образ: коротное яркое платье с цветочным принтом и джинсовка.

Нетребко сообщила, что отправляется в Италию ради выступления с концертом.

Исполнительница собирается выйти на сцену выступит в оперном театре "Сан-Карло". Культурное мероприятие намечено на 8 октября текущего года.