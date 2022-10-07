Долина ответила на критику своей внешности после опубликованного фото в сети
2022-10-07
12:20
Лариса Долина выложила в сеть фото, где она позирует в смелом образе. Не все оценили порыв артистки. Знаменитость поспешила ответить критикам на выпады.
Лариса Долина ответила на критику своих фолловеров по поводу своей внешности.
Знаменитость разместила в сети снимок, где позирует в смелом образе. Мини-шорты, пиджак с черными рукавами и высокие молодежные ботинки - наряд, которые большинство подписчиков дивы оценили "не по возрасту".
Образ артистка дополнила красивой прической.
Долина ответила подписчице в ответ на критику: Да неужели? Я должна нарядиться, как старушка? Но, извините, я на нее не похожа. А вы - снобка!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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