Долина ответила на критику своей внешности после опубликованного фото в сети

Лариса Долина выложила в сеть фото, где она позирует в смелом образе. Не все оценили порыв артистки. Знаменитость поспешила ответить критикам на выпады.

Лариса Долина ответила на критику своих фолловеров по поводу своей внешности.

Знаменитость разместила в сети снимок, где позирует в смелом образе. Мини-шорты, пиджак с черными рукавами и высокие молодежные ботинки - наряд, которые большинство подписчиков дивы оценили "не по возрасту".

Образ артистка дополнила красивой прической.

Долина ответила подписчице в ответ на критику: Да неужели? Я должна нарядиться, как старушка? Но, извините, я на нее не похожа. А вы - снобка!"