В России создали новый препарат против оспы обезьян

В Новосибирском институте органической химии создано новое лекарство от оспы обезьян. Препарат может использоваться против всех ортопоксвирусов.

Особенность лекарства, получившего название НИОХ-14, заключается в использовании клик-химии для его создания. Это технология синтеза различных веществ, за которую в этом году была присуждена Нобелевская премия.

Технология предполагает получение сложных молекул путем соединения мелких белков. В Новосибирском институте такая методика используется уже в трех лабораториях.