В России создали новый препарат против оспы обезьян
2022-10-07
12:29
В Новосибирском институте органической химии создано новое лекарство от оспы обезьян. Препарат может использоваться против всех ортопоксвирусов.
Особенность лекарства, получившего название НИОХ-14, заключается в использовании клик-химии для его создания. Это технология синтеза различных веществ, за которую в этом году была присуждена Нобелевская премия.
Технология предполагает получение сложных молекул путем соединения мелких белков. В Новосибирском институте такая методика используется уже в трех лабораториях.
Опубликовано: Светлана Репина
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