В России создали новый препарат против оспы обезьян

2022-10-07

12:29

В Новосибирском институте органической химии создано новое лекарство от оспы обезьян. Препарат может использоваться против всех ортопоксвирусов.

Особенность лекарства, получившего название НИОХ-14, заключается в использовании клик-химии для его создания. Это технология синтеза различных веществ, за которую в этом году была присуждена Нобелевская премия.

Технология предполагает получение сложных молекул путем соединения мелких белков. В Новосибирском институте такая методика используется уже в трех лабораториях.

Опубликовано: Светлана Репина









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