Страховая компания подала в суд на Гузееву

Страховщики заявили на телеведущую и актрису Ларису Гузееву в суд за то, что та испортила стены в квартире соседки в центре столицы. Жильё постадавшей москвички было застраховано.

Страховщики обратились в суд с требованием призвать к ответственности ведущую Ларису Гузееву за то, что та испортила стены соседней квартиры.

Телеграм-канал "Mash" сообщает, что пострадавшая накануне увидела трещины в новом, недавно застрахованном жилье.

Москвичка стала выяснять, в чём дело. Оказалось, что Гузеева недавно делала у себя дома ремонт. Бригада строителей не рассчитала силу, работая со стенами, что и привело к появлению трещин.