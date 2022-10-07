Страховая компания подала в суд на Гузееву
2022-10-07
13:27
Страховщики заявили на телеведущую и актрису Ларису Гузееву в суд за то, что та испортила стены в квартире соседки в центре столицы. Жильё постадавшей москвички было застраховано.
Страховщики обратились в суд с требованием призвать к ответственности ведущую Ларису Гузееву за то, что та испортила стены соседней квартиры.
Телеграм-канал "Mash" сообщает, что пострадавшая накануне увидела трещины в новом, недавно застрахованном жилье.
Москвичка стала выяснять, в чём дело. Оказалось, что Гузеева недавно делала у себя дома ремонт. Бригада строителей не рассчитала силу, работая со стенами, что и привело к появлению трещин.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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