Гладков: ВСУ обстреляли посёлки Щетиновка и Дальний в Белгородской области

Вячеслав Гладков сообщил об обстреле двух деревень в Белгородской области России со стороны украинских военных.

Днём 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел деревни Щетиновка в регионе, ввиду чего пострадал один местный житель, однако состояние его здоровья находится вне угрозы для жизни.

Также Гладков утверждает, что ВСУ обстреливали приграничные территории посёлка Дальний в Белгородской области, однако не смогли повредить ни один жилой дом в деревне.