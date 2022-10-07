Гладков: ВСУ обстреляли посёлки Щетиновка и Дальний в Белгородской области
2022-10-07
13:34
Вячеслав Гладков сообщил об обстреле двух деревень в Белгородской области России со стороны украинских военных.
Днём 7 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что солдаты вооружённых сил Украины произвели артиллерийский обстрел деревни Щетиновка в регионе, ввиду чего пострадал один местный житель, однако состояние его здоровья находится вне угрозы для жизни.
Также Гладков утверждает, что ВСУ обстреливали приграничные территории посёлка Дальний в Белгородской области, однако не смогли повредить ни один жилой дом в деревне.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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