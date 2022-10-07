Никиту Преснякова мобилизовали прямо во время репетиции в Московском Губернском театре

Преснякова-младшего забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре.

Внука Аллы Пугачёвой, исполнителя Никиту Преснякова забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре.

Подтверждений информации от музыканта пока не было.

Также отсутствуют комментарии по поводу от пресс-службы театра, где работал Пресняков, и от его пиар-директора.