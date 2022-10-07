Никиту Преснякова мобилизовали прямо во время репетиции в Московском Губернском театре

2022-10-07

13:36

Преснякова-младшего забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре.

Внука Аллы Пугачёвой, исполнителя Никиту Преснякова забрали в военкомат прямо с репетиции в Московском Губернском театре.

Подтверждений информации от музыканта пока не было.

Также отсутствуют комментарии по поводу от пресс-службы театра, где работал Пресняков, и от его пиар-директора.

Опубликовано: Наталья Гончарова









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 