Украинская армия обстреляла Щетиновку и Дальний в Белгородской области
2022-10-07
13:53
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.
В пятницу днём, 7 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.
Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадал один мирный житель Щетиновки, которому была экстренно оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации о жертвах и разрушениях в Дальнем на данный момент нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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