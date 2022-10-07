Украинская армия обстреляла Щетиновку и Дальний в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.

В пятницу днём, 7 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.

Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадал один мирный житель Щетиновки, которому была экстренно оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации о жертвах и разрушениях в Дальнем на данный момент нет.