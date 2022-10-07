Украинская армия обстреляла Щетиновку и Дальний в Белгородской области

2022-10-07

13:53

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.

В пятницу днём, 7 октября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил подписчикам своего официального Telegram-канала о том, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по российским приграничным посёлкам Щетиновка и Дальний.

Гладков уточнил, что в результате обстрела со стороны Украины пострадал один мирный житель Щетиновки, которому была экстренно оказана вся необходимая медицинская помощь. Информации о жертвах и разрушениях в Дальнем на данный момент нет.

Опубликовано: Диана Мудреченко









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 