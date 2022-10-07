Водонаева пришла на премию Fashion People Awards-2022 в фиолетовой шубе и с кричащим макияжем, за что её назвали престарелой женщиной

Телеведущая Алёна Водонаева переборщила с эпатажем, явившись на церемонию награждения премии "Fashion People Awards-2022" в шубе фиолетового цвета и с более, чем ярким макияжем.

На днях Алёна Водонаева явилась на церемонию вручения премии "Fashion People Awards -2022", облачённая в фиолетовую шубу и макияжем под стать. Яркие тени и губы сливового оттенка "украсили" лицо ведущей.

Фото со светского мероприятия ведущая не постеснялась выложить в сеть.

Подписчики засыпали звезду экрана нелестными комментариями:

"Этот образ и цвет накинул лет десять сверху. Поняла теперь, почему моя бабушка называла его цвет вдовы"; "Макияж не очень"; "Красоты той что была, уже нет. Раньше была прикольная".