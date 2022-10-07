Рэпер Паша Техник впал в кому после употребления запрещённых препаратов

Российский рэп-исполнитель Паша Техник находится в коме из-за использования психотропных средств незаконного характера.

Днём 7 октября экс-супруга музыканта Паши Техника сообщила, что вчера её бывший муж посетил вечеринку, на которой употреблял сразу не менее трёх запрещённых препаратов, из-за чего впал в кому и находится в ней до сих пор.

Жена рэпера отметила, что намерена подать в суд на всех, кто был на вечеринке, поскольку они знали, что у Паши Техника развилась эпилепсия, приступы которой музыкант пережил трижды за месяц.

Примечательно, что лишь недавно Техник вышел из реабилитационной клиники, где проходил лечение от тяжёлой наркотической зависимости. Ранее музыкант отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков.