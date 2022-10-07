Минобороны РФ: авиация России уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами

В Минобороны России рассказали о ликвидации двух украинских складов с боевыми снарядами.

В пятницу сотрудник российского Министерства обороны Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что тактическая и армейская авиация России нанесла огневое поражение двум украинским складам с боеприпасами, принадлежавших 56-ой механизированной бригаде вооружённых сил Украины.

Также Конашенков заявил, что российские самолёты ликвидировали два ремонтных цеха ВСУ недалеко от Хмельницкого, которые ремонтировали ракетные установки армии Украины.