Минобороны РФ: авиация России уничтожила два склада ВСУ с боеприпасами
2022-10-07
15:05
В Минобороны России рассказали о ликвидации двух украинских складов с боевыми снарядами.
В пятницу сотрудник российского Министерства обороны Игорь Конашенков провёл очередной ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что тактическая и армейская авиация России нанесла огневое поражение двум украинским складам с боеприпасами, принадлежавших 56-ой механизированной бригаде вооружённых сил Украины.
Также Конашенков заявил, что российские самолёты ликвидировали два ремонтных цеха ВСУ недалеко от Хмельницкого, которые ремонтировали ракетные установки армии Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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