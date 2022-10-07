Соломоновы острова отрицают военное присутствие Китая

Премьер-министр Соломоновых Островов Манассе Согаваре заверил Австралию в пятницу (7 октября) в том, что его страна не допустит военного присутствия Китая на своей территории.

Этот южно-тихоокеанский архипелаг находится в центре дипломатического противостояния между США с одной стороны, Австралией и их союзниками, а с другой — Китаем, который намерен усилить там свое влияние.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и г-н Согаваре встретились в Канберре в четверг, чтобы ослабить напряженность, вызванную подписанием пакта о безопасности между тихоокеанской страной и Пекином полгода назад.

Договор вызвал обеспокоенность у стран Запада, которые опасаются, что он проложит путь китайскому военному присутствию в регионе.

«Что касается Китая, то это деликатный вопрос, который мы обсуждали, и я заверил Австралию во время вчерашней встречи с Энтони Альбанезе, что мы не позволим этому случиться», — сказал г-н Согаваре.

Премьер-министр Соломоновых Островов ранее заявлял, что Китаю будет разрешено строить доки и аэропорты, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. В 2019 году Соломоновы Острова, которые до этого только признавали Тайвань, разорвали отношения с последним и установили дипломатические отношения с Пекином.