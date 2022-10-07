Рэпер Паша Техник впал в кому после передозировки наркотиков на вечеринке
2022-10-07
15:10
Рэпер Паша Техник только что выписался из клиники, где прошёл курс от наркотической зависимости. На вечеринке он решил снова "повеселиться", употребляя запрещённые вещества. В результате музыкант впал в кому.
Рэпер Паша Техник недавно выписался из больницы, где прошел курс лечения от наркозависимости.
Экс-супруга Паши Ева Карицкая сообщила о том, что 38-летний исполнитель впал в кому после домашней вечеринки, которая прошла накануне.
Вчера у музыканта начались судороги, а приехавшая бригада скорой помощи отвезла его в Боткинскую больницу, где он впал в кому.
Приятельница артиста утверждает, что певец принял лошадиную дозу наркотиков на празднике, что и могло стать причиной его нынешнего состояния.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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