Украина изменила свое решение в голосовании за резолюцию СПЧ ООН по Синьцзяну
2022-10-07
15:38
Украина изменила свое мнение в голосовании за резолюцию о нарушении прав человека в китайской провинции Синьцзян.
На следующий день после голосования Украина обратилась в ООН с просьбой изменить ее решение, как стороны воздержавшейся за принятие резолюции, на сторону ее одобрившую. Отмечается, что это решение не сможет повлиять на общие результаты голосования.
Впервые в истории высшего органа ООН по правам человека, созданного в 2006 году, решение было направлено против Китая.
Проект решения был отклонен 19 странами, в том числе многими африканскими странами. 17 высказались за и 11 воздержались, включая Украину, а также Бразилию, Аргентину и Мексику. Всего в Совете по правам человека 47 государств.
Пекин также получил поддержку от своих традиционных союзников, таких как Куба и Венесуэла, а также от мусульманских стран, включая Пакистан и Индонезию.
Опубликовано: Тарас Медведев
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