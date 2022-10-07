ООН учредила экспертный мандат для мониторинга репрессий в России
2022-10-07
15:41
Совет ООН по правам человека в пятницу впервые учредил мандат Специального докладчика по наблюдению за репрессиями против оппонентов власти в России.
47 государств-членов Совета приняли резолюцию по этому поводу, которая была предложена значительной частью государств-членов Европейского Союза 17 голосами «за».
24 страны воздержались, 6 проголосовали против, включая Китай.
Это первый случай, когда Москва стала фигурантом решения о ситуации с правами человека внутри страны.
Опубликовано: Тарас Медведев
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