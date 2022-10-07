Семенович поздравила Путина с юбилеем от лица всех россиян и призналась ему в любви

Анна Семенович не могла пройти мимо знаменательной даты в жизни российского главы Владимира Путина, которому сегодня 70 лет. Артистка поздравила президента от лица всех россиян.

Исполнительница Анна Семенович выложила в сеть видео, приуроченное к юбилею главы РФ Владимира Путина.

Бывшая вокалистка группы "Блестящие" поздравила Владимира Владимировича от лица всех россиян.

Красный пиджак и черная блуза с глубоким декольте - наряд, который певица выбрала для поздравительной речи.

В день 70-летия Анна пожелала российскому лидеру здоровья, радости и терпения. Семенович посоветовала Путину постараться отдохнуть.

Звездная исполнительница рассыпалась в поздравлениях: "Мы Вас все очень сильно любим и очень Вами гордимся. Будьте счастливы!"