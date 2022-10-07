Семенович поздравила Путина с юбилеем от лица всех россиян и призналась ему в любви
2022-10-07
15:42
Анна Семенович не могла пройти мимо знаменательной даты в жизни российского главы Владимира Путина, которому сегодня 70 лет. Артистка поздравила президента от лица всех россиян.
Исполнительница Анна Семенович выложила в сеть видео, приуроченное к юбилею главы РФ Владимира Путина.
Бывшая вокалистка группы "Блестящие" поздравила Владимира Владимировича от лица всех россиян.
Красный пиджак и черная блуза с глубоким декольте - наряд, который певица выбрала для поздравительной речи.
В день 70-летия Анна пожелала российскому лидеру здоровья, радости и терпения. Семенович посоветовала Путину постараться отдохнуть.
Звездная исполнительница рассыпалась в поздравлениях: "Мы Вас все очень сильно любим и очень Вами гордимся. Будьте счастливы!"
Опубликовано: Наталья Гончарова
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