Bloomberg: Великобритания постепенно покидает список мировых лидеров из-за инфляции почти в 10%

Эксперты прогнозируют дальнейшее обеднение населения Соединенного Королевства в связи со взлетом цен на энергоресурсы. Кроме того, некоторые ожидают наступление продовольственного кризиса и обвала фунта.

В начале сентября Банк Англии ошеломил подданных королевства очень мрачным взглядом на будушее. Позже финансовый аналитик Маркус Эшворт для авторитетного информационного агенства Bloomberg заявил, что официальное заявление Банка Англии об инфляции на уровне 13,3% — это не предел.

Аналитик отметил, что что цены уже выросли почти на 10%, а предсказать стоимость энергоресурсов в ближайшие месяцы будет невозможно. А именно от стоимости энергоресурсов будет зависеть как уровень жизни подданных страны, так и дальнейший рост цен вместе с инфляцией.

В России и других регионах Восточной Европы вряд ли назвали бы инфляцию в 13,3% катастрофой или вообще чем-то необычным. Однако для Великобритании — это серьезнейший удар, так как фунт является одной из мировых валют. При такой инфляции фунт очень быстро начнет проседать, а это значит, что население обеднеет.

Эшворт дал краткосрочный прогноз двухлетнего спада роста, снижение валового продукта минимум на 2% и увеличение инфляции до конца года еще минимум на 3,8%. Цифры для Великобритании катастрофические, так как фактически это означает, что Соединенное Королевство покинет список мировых держав.