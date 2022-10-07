DELFI: США выделят Латвии порядка 200 миллионов долларов военной помощи

По сообщению издания DELFI, правительство США одобрило проект предоставления военной помощи Латвии и сотрудничества в области безопасности в размере порядка 200 миллионов долларов.

Средства будут направлены на укрепление безопасности и военной совместимости Латвии с другими странами-членами Североатлантического альянса НАТО. Отмечается, что пакет военной помощи для 17 стран был одобрен президентом США Джо Байденом еще в конце сентября 2022 года, однако только сейчас стало известно, какие именно страны войдут в список.

Латвия получит порядка 200 миллионов долларов, так как «оказала существенную поддержку для обороны Украины». Финансирование поможет Латвии усилить собственную обороноспособность и безопасность на восточном флаге НАТО.

Это не первая военная помощь США, которая была направлена в Латвию. Так, в текущем году Латвия уже получила 145,1 миллионов долларов. Они были выделены США в рамках программы прямого кредитного финансирования зарубежным военным силам для приобретения оборонного оборудования.

Помощник Госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис отметила, что во время визита в Латвию в 2022 году она убедилась в сильном и прочном американо-латвийском партнерстве в сфере безопасности. По ее словам, новый пакет помощи не только укрепит безопасность Латвии, но и поможет сдерживать оборону всего НАТО.