Гузеева опровергла информацию о суде за квартиру, нецензурно выругавшись
2022-10-07
16:08
Лариса Гузеева нецензурно выругалась, когда её попросили прокомментировать ситуацию относительно того, что на неё подала в суд страховая компания.
Телеграм-канал "Mash" сообщил, что страховая компания подала в суд на Ларису Гузееву за то, что та испортила стены в соседней квартире.
На просьбу прокомментировать эти сведения телеведущая ответила "Газете.Ru", употребив ненормативную лексику.
Звезда экрана ответила, не сильно стараясь выбирать выражения: " ***** идите. ***** идите. Сплетники, *****".
Страховщики якобы требует от Гузеевой 100 000 российских рублей через суд за моральный и материальный ущерб.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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