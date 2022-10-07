Гузеева опровергла информацию о суде за квартиру, нецензурно выругавшись

2022-10-07

16:08

Лариса Гузеева нецензурно выругалась, когда её попросили прокомментировать ситуацию относительно того, что на неё подала в суд страховая компания.

Телеграм-канал "Mash" сообщил, что страховая компания подала в суд на Ларису Гузееву за то, что та испортила стены в соседней квартире.

На просьбу прокомментировать эти сведения телеведущая ответила "Газете.Ru", употребив ненормативную лексику.

Звезда экрана ответила, не сильно стараясь выбирать выражения: " ***** идите. ***** идите. Сплетники, *****".

Страховщики якобы требует от Гузеевой 100  000 российских рублей через суд за моральный и материальный ущерб.

Опубликовано: Наталья Гончарова









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