Советник Зеленского разочаровался в Нобелевском комитете: «Интересное понимание мира»
2022-10-07
16:22
В этом году Нобелевскую премию мира получат пионеры в области прав человека в Беларуси, России и Украине.
Самая престижная в мире премия мира достается находящемуся в заключении белорусскому правозащитнику Алеся Беляцкому, российской организации «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в пятницу в Осло.
Лауреаты премии этого года представляли гражданское общество в своих странах, заявила председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен на церемонии награждения. На протяжении многих лет они выступали за защиту основных прав граждан и права критиковать власть имущих.
Советник президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал выбор жюри.
«Нобелевский комитет имеет интересное понимание слова «мир», если представители двух стран, напавших на третью, вместе получают @NobelPrize.
Ни русские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление войне. Нобелевская премия этого года — «потрясающая»», - иронизирует Подоляк в Twitter.
Опубликовано: Тарас Медведев
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