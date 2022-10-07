Советник Зеленского разочаровался в Нобелевском комитете: «Интересное понимание мира»

В этом году Нобелевскую премию мира получат пионеры в области прав человека в Беларуси, России и Украине.

Самая престижная в мире премия мира достается находящемуся в заключении белорусскому правозащитнику Алеся Беляцкому, российской организации «Мемориал» и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом сообщил Норвежский Нобелевский комитет в пятницу в Осло.

Лауреаты премии этого года представляли гражданское общество в своих странах, заявила председатель комитета Берит Рейсс-Андерсен на церемонии награждения. На протяжении многих лет они выступали за защиту основных прав граждан и права критиковать власть имущих.

Советник президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал выбор жюри.

«Нобелевский комитет имеет интересное понимание слова «мир», если представители двух стран, напавших на третью, вместе получают @NobelPrize.

Ни русские, ни белорусские организации не смогли организовать сопротивление войне. Нобелевская премия этого года — «потрясающая»», - иронизирует Подоляк в Twitter.