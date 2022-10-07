SHAMAN показал поклонникам, что происходит за кулисами, сняв видео и выложив в сеть

Ярослав Дронов выложил в своём Телеграм-канале видео. Артист показал, что происходит за кулисами перед самым началом его выступления.

Исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, поделился с фанатами эксклюзивным видео.

Артист продемонстрировал, что происходит за кулисами перед самым началом его концерта.

Дронов опубликовал видео в своем Телеграм-канале.

В ролике певец идет за кулисами, готовясь выйти на сцену.

Певец написал: "Родные, а вот, что происходит за кулисами ровно за 30 секунд до встречи с вами".