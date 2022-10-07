Минобороны РБ: на вооружение белорусской армии поступят «Искандеры» и С-400

Министерство обороны Республики Беларусь сообщает, что на Вооруженные силы страны получит оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандеры» и ракетные комплексы С-400 российского производства.

Министр обороны Беларуси Виктор Тренин ранее анонсировал поступление «Искандеров» и С-400, однако о точных сроках поставки не говорилось. Сообщается, что в октябре Беларусь также презентует боевые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и комплексы.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление польского лидера Анджея Дуды об ядерном оружии. По его словам, после заявления польского президента Беларусь обязана принять все необходимые меры на случай ядерной атаки.

Лукашенко также добавил, что Польша давно договорилась с США о размещении ядерных арсеналов на свой территории. Президент Беларуси считает, что это говорит о реальной угрозе атаки тактическим ядерным оружием.

При этом Лукашенко до этого говорил о переоборудовании боевых самолетов, которые стоят на вооружении белорусской армии. Аналитики считают, что несколько самолетов ВВС РБ уже способны переносить на себе ракеты с ядерными боеголовками.