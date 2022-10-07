Хренин: в Беларуси скоро появятся свои «Искандеры» и ЗРК «С-400»

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал переброску в страну новейшей ракетной техники РФ для регулярного боевого дежурства.

7 октября глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в ближайшее время на территорию республики будут переброшены российские ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы "С-400", которые будут охранять рубежи Союзного государства.

По словам Хренина, также в Беларуси уже в ближайшее время пройдут испытания новейших беспилотных летательных аппаратов, не менее важных для защиты границ страны.