Хренин: в Беларуси скоро появятся свои «Искандеры» и ЗРК «С-400»
2022-10-07
16:27
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин анонсировал переброску в страну новейшей ракетной техники РФ для регулярного боевого дежурства.
7 октября глава Министерства обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что в ближайшее время на территорию республики будут переброшены российские ракетные комплексы "Искандер" и зенитно-ракетные комплексы "С-400", которые будут охранять рубежи Союзного государства.
По словам Хренина, также в Беларуси уже в ближайшее время пройдут испытания новейших беспилотных летательных аппаратов, не менее важных для защиты границ страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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