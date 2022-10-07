Пасечник: Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России начали процесс слияния

Временно исполняющий обязанности главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что Народная милиция и Вооруженные силы Российской Федерации начали процесс слияния.

Леонид Пасечник отметил, что начала процесса слияния Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ ждали многие военные. По его словам, теперь силы республики перейдут под боевые знамена российской армии, что ознаменует начало объединения группировок.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал Федеральные конституционные законы. Согласно документу Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав РФ.

Путин также назначил Дениса Пушилин временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР), а Леонид Пасечник стал временно исполняющим обязанности Луганской народной республики (ЛНР).

Российский лидер в сентябре заявил, что силы народных донбасских республик должны быть приравнены к российским Вооруженным силам. Таким образом, они также получают статус участников боевых действий наравне с гражданами РФ.