Долина оскорбила соотечественников по примеру Пугачёвой

2022-10-07

16:52

Лариса Долина эмоционально отреагировала нанегативные отзывы в свой адрес, оскорбив россиян. Она окрестила земляков "убожеством".

Исполнительница Лариса Долина по примеру Аллы Пугачевой назвала соотечественников "убожеством". Таким образом звезда сцены отреагировала на негатив в свой адрес в соцсетях.

Долина называет своих хейтеров людьми, живущими с очерствевшими душами и ненавистью в сердце.

Артистка дала совет ненавистникам посмотреть на себя, а после осуждать других. Об этом сообщает портал "Дни24".

Певица высказалась по поводу: "Посмотрите для начала на себя. Возможно, с вами что-то не так? Вокруг одни невежды, невежи и хамы. Убожество".

Опубликовано: Наталья Гончарова









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