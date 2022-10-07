Новогодние торжества в Ленобласти будут отменены: средства пойдут на поддержку солдатов

2022-10-07

17:04

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил отменить все развлекательные мероприятия, приуроченные к празднованию Нового года.

Средства, которые должны были пойти на организацию праздников, будут перераспределены в помощь гражданам, ушедшим по призыву во время частичной мобилизации.

Из сообщения пресс-службы правительства:

«По пoручению губернатора Александра Дрозденкo в Ленобласти отменены все oбластные массовые мероприятия развлекательнoго характера, включая новогодние корпoративы»

Все руководители администраций муниципальных районов уже получили распоряжения об отмене праздничных мероприятий.

Опубликовано: Храмова Оксана









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