Армия Украины обстреляла ТЭС Энергодара в Запорожье, обесточив город
2022-10-07
17:07
Украинские войска произвели обстрел теплоэлектростанции в Энергодаре, оставив город без электричества.
Вечером 7 октября пресс-служба военно-гражданской администрации города Энергодар в Запорожской области сообщила, что войска Украины совершили артиллерийский обстрел местной теплоэлектростанции, в результате чего в Энергодаре пропало электричество.
По словам местных властей, к энергодарской ТЭС уже выехали специалисты для устранения неполадок и переподключения города к электросети. Днём ранее власти города заверили, что прорыв украинских военных пот направлению к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре невозможен.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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