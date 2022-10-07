Армия Украины обстреляла ТЭС Энергодара в Запорожье, обесточив город

Украинские войска произвели обстрел теплоэлектростанции в Энергодаре, оставив город без электричества.

Вечером 7 октября пресс-служба военно-гражданской администрации города Энергодар в Запорожской области сообщила, что войска Украины совершили артиллерийский обстрел местной теплоэлектростанции, в результате чего в Энергодаре пропало электричество.

По словам местных властей, к энергодарской ТЭС уже выехали специалисты для устранения неполадок и переподключения города к электросети. Днём ранее власти города заверили, что прорыв украинских военных пот направлению к Запорожской атомной электростанции в Энергодаре невозможен.