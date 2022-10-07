Десятки мигрантов в Париже захватили городскую ратушу
2022-10-07
17:23
В эту пятницу сто человек из коллектива «La Chapelle Debout» вошли в парижскую ратушу, сообщает префектура полиции.
На снимках, снятых журналиста Клемана Лано, мигранты перепрыгнули заграждения и вошли в здание через одну из дверей главного входа.
Под крики на иностранном языке, а многие участники при этом снимали себя на смартфоны, процессия вошла под крыльцо и выкрикивала лозунги с требованием жилья.
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Затем во внутреннем дворе несколько демонстрантов размахивали плакатами с лозунгами на арабском или французском языках, призывающими к «справедливости для всех».
В пресс-релизе движение критикует правительство, которое «подбирает мигрантов на улице, а затем снова выбрасывает на улицу».
«Когда нам отказывают, нас выбрасывает наш центр размещения», - говорят мигранты.
Небольшая группа мигрантов утверждает, что лозунг «Париж города-убежища», скрывает набор расистских обычаев по отношению к мигрантам.
Опубликовано: Тарас Медведев
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