Десятки мигрантов в Париже захватили городскую ратушу

2022-10-07

17:23

В эту пятницу сто человек из коллектива «La Chapelle Debout» вошли в парижскую ратушу, сообщает префектура полиции.

На снимках, снятых журналиста Клемана Лано, мигранты перепрыгнули заграждения и вошли в здание через одну из дверей главного входа.

Под крики на иностранном языке, а многие участники при этом снимали себя на смартфоны, процессия вошла под крыльцо и выкрикивала лозунги с требованием жилья.

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    Затем во внутреннем дворе несколько демонстрантов размахивали плакатами с лозунгами на арабском или французском языках, призывающими к «справедливости для всех».

    В пресс-релизе движение критикует правительство, которое «подбирает мигрантов на улице, а затем снова выбрасывает на улицу». 
    «Когда нам отказывают, нас выбрасывает наш центр размещения», - говорят мигранты.

    Небольшая группа мигрантов утверждает, что лозунг «Париж города-убежища», скрывает набор расистских обычаев по отношению к мигрантам.

Опубликовано: Тарас Медведев









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