Десятки мигрантов в Париже захватили городскую ратушу

Затем во внутреннем дворе несколько демонстрантов размахивали плакатами с лозунгами на арабском или французском языках, призывающими к «справедливости для всех».

В пресс-релизе движение критикует правительство, которое «подбирает мигрантов на улице, а затем снова выбрасывает на улицу».

«Когда нам отказывают, нас выбрасывает наш центр размещения», - говорят мигранты.

Небольшая группа мигрантов утверждает, что лозунг «Париж города-убежища», скрывает набор расистских обычаев по отношению к мигрантам.