США ввели санкции против двух человек, обвиняемых в поставках нефти в Северную Корею

Соединенные Штаты объявили в пятницу, 7 октября, экономические санкции против двух человек и трех организаций, обвиняемых в причастности к незаконному экспорту нефти в Северную Корею.

Их действия «непосредственно поддерживают развитие программы вооружений Северной Кореи и ее вооруженных сил», говорится в заявлении министерства финансов США.

Эти санкции направлены на то, чтобы помешать стране «обойти санкции ООН, ограничивающие импорт нефтепродуктов», путем использования системы незаконных перевалок с танкера на танкер, сообщил источник.

