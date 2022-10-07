США ввели санкции против двух человек, обвиняемых в поставках нефти в Северную Корею
2022-10-07
17:37
Соединенные Штаты объявили в пятницу, 7 октября, экономические санкции против двух человек и трех организаций, обвиняемых в причастности к незаконному экспорту нефти в Северную Корею.
Их действия «непосредственно поддерживают развитие программы вооружений Северной Кореи и ее вооруженных сил», говорится в заявлении министерства финансов США.
Эти санкции направлены на то, чтобы помешать стране «обойти санкции ООН, ограничивающие импорт нефтепродуктов», путем использования системы незаконных перевалок с танкера на танкер, сообщил источник.
Опубликовано: Тарас Медведев
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