США ввели санкции против двух человек, обвиняемых в поставках нефти в Северную Корею

2022-10-07

17:37

Соединенные Штаты объявили в пятницу, 7 октября, экономические санкции против двух человек и трех организаций, обвиняемых в причастности к незаконному экспорту нефти в Северную Корею.

Их действия «непосредственно поддерживают развитие программы вооружений Северной Кореи и ее вооруженных сил», говорится в заявлении министерства финансов США.

Эти санкции направлены на то, чтобы помешать стране «обойти санкции ООН, ограничивающие импорт нефтепродуктов», путем использования системы незаконных перевалок с танкера на танкер, сообщил источник.
 

Опубликовано: Тарас Медведев









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