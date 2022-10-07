Галкина обвиняют в неуплате налогов в период строительства замка в деревне Грязь
2022-10-07
17:42
Максима заподозрили в том, что он уклонялся от уплаты налогов, когда занимался строительством особняка в подмосковной деревне Грязь.
Юрист Ярослав Михайлов отправил запрос в столичную прокуратуру касательно юмориста Максима Галкина.
Михайлов просит проверить уплату налоговых сборов Галкиным, так как его доходы и расходы на строительство замка в деревне Грязь не соответствуют.
Михайлов пояснил в беседе с ФАН: "У Максима Галкина явно не соответствуют расходы при строительстве замка и его подтвержденные доходы, с которых он платил налоги"
По факту обращения инспекция ФНС №2 проводит проверку.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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