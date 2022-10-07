Галкина обвиняют в неуплате налогов в период строительства замка в деревне Грязь

Максима заподозрили в том, что он уклонялся от уплаты налогов, когда занимался строительством особняка в подмосковной деревне Грязь.

Юрист Ярослав Михайлов отправил запрос в столичную прокуратуру касательно юмориста Максима Галкина.

Михайлов просит проверить уплату налоговых сборов Галкиным, так как его доходы и расходы на строительство замка в деревне Грязь не соответствуют.

Михайлов пояснил в беседе с ФАН: "У Максима Галкина явно не соответствуют расходы при строительстве замка и его подтвержденные доходы, с которых он платил налоги"

По факту обращения инспекция ФНС №2 проводит проверку.