Зеленский просит ЕС усилить давление на энергетический сектор России

2022-10-07

17:45

Президент Украины Зеленский попросил Евросоюз в пятницу (7 октября) продолжать оказывать «давление» на российскую энергетику после принятия с восьмого пакета санкций.

Мы должны продолжать двигаться в этом направлении, в направлении давления на российскую энергетику, на этот основной источник доходов государства-агрессора», — заявил он, обращаясь к собравшимся в Праге европейским лидерам.

Он поблагодарил ЕС за этот новый пакет санкций, который налагает новые торговые ограничения на Россию и расширяет список лиц, на которых распространяется замораживание активов и запрет на въезд в ЕС.

Опубликовано: Тарас Медведев









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